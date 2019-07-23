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Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Resulayn kentinden atılan roketin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailenin evine verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Resulayn kentinden atılan roketin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailenin evine verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan 1’i ağır 5 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Resulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Dün akşam saat 21.00 sıralarında düzenlenen saldırıda teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir evin çatısına isabet etti. Roketin patlaması sonucu evde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ev sahibi Yusuf Atan, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Roketli saldırının meydana getirdiği hasar gün ağardığında ortaya çıktı. Suriye tarafından ateşlenen roketlerden birinin toprak evin damına çarptıktan sonra patladığı ve şarapnel parçalarının bahçede çay içen vatandaşların yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.
Olayın nasıl yaşandığını anlatan mahalleliler, gece aniden bir patlama sesi ile irkildiklerini ve dışarı çıktıklarında komşularının evine roket isabet ettiğini gördüklerini söyledi. Ambulansa haber verdiklerini söyleyen vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralılara müdahale ettiklerini dile getirdi.

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı

Suriye’den atılan roket Şanlıurfalı aileyi çay içerken yakaladı
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