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Suriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye'den, sınır hattındaki Şenyurt Mahallesi'ne getirilen ve büyük şehirlerdeki 29 yerde bombalı eylem için kullanılacağı belirlenen 191 kilo PETN patlayıcıyla hazırlanan el yapımı bombalar ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Suriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçti

KIZILMTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye'den, sınır hattındaki Şenyurt Mahallesi'ne getirilen ve büyük şehirlerdeki 29 yerde bombalı eylem için kullanılacağı belirlenen 191 kilo PETN patlayıcıyla hazırlanan el yapımı bombalar ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 4- 5 Ocak'ta Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir arazide arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü 191 kilo el yapımı patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, 1 avometre, uzak mesafeli telsiz rölesi, 5 kullanma kılavuzu, adaptörlü kapı açma- kapama anahtarı, 6 dış kısımları bantlı pil kutusu, 2 tüfek, 2 tabanca, 10 şarjör, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, 1 Drone, 5 mont ve çok sayıda askeri kamuflaj ve el telsizi ele geçirildi. Güvenlik güçleri ele geçirilen patlayıcıyla ilgili yaptıkları incelemede, Suriye'den getirildiği belirlenen patlayıcılarla, büyük şehirlerde 29 ayrı eylemde kullanılacağını belirledi. Valilikten yapılan açıklamada, patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağı belirtilerek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Mardin Valiliği Koordinasyonunda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak 2019 günü Kızıltepe ilçesi Şenyurt mahallesi civarında bulunan tarla içerisinde, PKK/ KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları veya milis/işbirlikçileri tarafından patlayıcı madde, silah, mühimmat bırakılmış olabileceği yönünde bilgiler elde edilmiş olup, belirtilen arazide aynı gün saat 17.30 sıralarında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyetinin gerçekleştirilmesi sonucunda toprağa gömülü vaziyette mavi renkli bidon, jelatin ve bantlarla sarılı vaziyette çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu görülmüştür. Ele geçirilen patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin, 29 ayrı yerde eylem yapmaya müsait olacak şekilde 29 bomba yapmaya elverişli olduğu tespit edilmekte ve metropol illere eylem yapmak amaçlı olarak, Suriye ülkesinden ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca yürütülen tahkikat devam etmektedir. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı" denildi.

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Suriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçtiSuriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçtiSuriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçtiSuriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçti

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