‘Suriye’den Çekilme Tarihi Konusunda Baskı Yok’

Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanı General Joseph Votel, Suriye’den Amerikan askerlerini belli bir tarihte çekme konusundabaskı altında olmadığını söyledi.
Votel bu açıklamayı Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komisyonu’nda yaptı.
Votel, “Çekilmenin arkasındaki güç tabii ki görevimiz; yani IŞİD’i yenmek. Temel hedefimiz hem bu hem de güçlerimizi koruduğumuzdan, geri çekilirken hayatlarını risek atmadıklarından emin olmak” dedi.
Votel, “Belli bir zamanda çekilmek konusunda benim üzerimde baskı yok” ifadelerini kullandı.
Başkan Donald Trump’ın geçen yıl Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklaması şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Bu açıklama dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis’in istifasına neden olmuştu.
Karar, Amerika’nın müttefiklerine danışmadan alındığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
Gelen tepkiler üzerine Trump Suriye’den hemen çekilinmeyeceğini kaydetmişti.