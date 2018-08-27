"Suriye'den dönenler kontrol altına alınmalı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye'den dönenler dahil terör destekçilerinin sürekli kontrol altında olması gerektiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Dış İstihbarat Hizmeti Müdürü Gabit Bayjanov ile yaptığı görüşmede, komşu ülkelerle dostluk ilişkilerinin korunmasının önemini vurguladı.

Yabancı ülkelerin özel organlarından meslektaşlarla yakın iş birliği yapmak gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, "Suriye'den dönenler dahil olmak üzere terör destekçileri sürekli kontrol altına alınmalı." ifadesini kullandı.

Orta Asya ülkelerinden Suriye'ye savaşmak için giden yüzlerce kişiden bir kısmı, ülkelerine dönmeye başlamıştı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi verilerine göre yaklaşık 400 Kazak, Suriye ve Irak'a savaşmak için gitti, 100'den fazlası ise ülkeye döndü.

