‘Suriye’den Gelen ABD Askerleri Irak’ı 4 Hafta İçinde Terk Edecek’ 

Esper bugün yaptığı açıklamada da, ABD’nin bu askerleri sonsuza dek Irak’ta bırakmayı planlamadığını ve meseleyi Iraklı liderlerle görüşeceğini söyledi.

Irak ordusu dün yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusundan ayrılan Amerikan askerlerinin Irak’ta kalma izni olmadığını kaydetmişti. ABD Savunma Bakanı Esper ise, Suriye’den Irak’ın nakledilecek tüm askerlerin IŞİD’e karşı operasyonlarını bu ülkeden yürüteceğini bildirmişti. Esper daha sonraki bir açıklamasında, askerlerin evlerine dönebilene kadar geçici olarak Irak’ta kalacağını ancak henüz bir takvimin belirlenmediğini belirtmişti.

Trump yönetiminin geçici de olsa Irak’ta konuşlu askerlerin sayısını arttırabileceğine yönelik haberler Iraklı liderler arasında tepkilere neden oldu.

Irak Savunma Bakanı Şammari, Esper’la yapılan görüşmelerde iki tarafın Suriye’den gelen Amerikan askerlerinin Irak üzerinden “transit” yapması üzerinde anlaştığını kaydetti. Şammari’nin verdiği bilgiye göre, askerler daha sonra, “4 haftayı geçmeyecek bir zaman dilimi içerisinde” ya Kuveyt ya Katar ya da ABD’ye gidecek.

Iraklı bakan, Amerikan askerlerini Irak dışına götürecek uçakların şimdiden hazırlandığını belirtti.

Esper’ın Bağdat ziyareti, Türkiye ve Rusya’nın dün Suriye’nin hemen hemen tüm kuzeydoğu sınırını kapsayan bir anlaşmaya varmasının hemen ertesine denk geldi. Anlaşmaya göre, Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerini aniden çekme kararı aldığı bu bölgede Türk ve Rus askerleri devriye gezecek.

Esper, Irak’a geçecek askerlerin iki misyonunun olacağını belirtirken, bunları IŞİD militanlarının yeniden ortaya çıkması tehlikesine karşı Irak’a yardım etmek, diğerini de IŞİD’le mücadeleyi gözetlemek ve icra etmek olarak sıralamıştı.

ABD iki ülke arasındaki bir anlaşma uyarınca halen Irak’ta 5 bin asker bulunduruyor. Washington 2011’de Irak’taki tüm askerlerini çekmişti ancak IŞİD’in 2014 yılında bölgede önemli miktarda toprak ele geçirmesinden sonra Amerikan askerleri tekrar gönderildi. Ancak ülkedeki siyasi hassasiyetler nedeniyle Irak’ta bulunan Amerikan güçlerinin sayısı düşük seviyede tutuldu.

