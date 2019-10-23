HABER

‘Suriye’den Gelen ABD Askerleri Irak’ı 4 Hafta İçinde Terk Edecek’ 

23.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a çekilmesi planlanan ABD askerlerinin “transit geçiş” yapacağını ve ülkeyi 4 hafta içinde terk edeceğini söyledi

‘Suriye’den Gelen ABD Askerleri Irak’ı 4 Hafta İçinde Terk Edecek’ 

Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a çekilmesi planlanan ABD askerlerinin “transit geçiş” yapacağını ve ülkeyi 4 hafta içinde terk edeceğini söyledi.

Bağdat’ta temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper’la görüşmesinden sonra haber ajansı AP’ye konuşan Şammari, Esper’ın Iraklı yetkililerin daveti üzerine Bağdat’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Trump yönetiminin geçici de olsa Irak’ta konuşlu askerlerin sayısını arttırabileceğine yönelik haberler Iraklı liderler arasında tepkilere neden oldu.

Irak ordusu dün yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusundan ayrılan Amerikan askerlerinin Irak’ta kalma izni olmadığını kaydetmişti. ABD Savunma Bakanı Esper ise, Suriye’den Irak’ın nakledilecek tüm askerlerin IŞİD’e karşı operasyonlarını bu ülkeden yürüteceğini bildirmişti. Esper daha sonraki bir açıklamasında, askerlerin evlerine dönebilene kadar geçici olarak Irak’ta kalacağını ancak henüz bir takvimin belirlenmediğini belirtmişti.

Esper bugün yaptığı açıklamada da, ABD’nin bu askerleri sonsuza dek Irak’ta bırakmayı planlamadığını ve meseleyi Iraklı liderlerle görüşeceğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Şammari, Esper’la yapılan görüşmelerde iki tarafın Suriye’den gelen Amerikan askerlerinin Irak üzerinden “transit” yapması üzerinde anlaştığını kaydetti. Şammari’nin verdiği bilgiye göre, askerler daha sonra, “4 haftayı geçmeyecek bir zaman dilimi içerisinde” ya Kuveyt ya Katar ya da ABD’ye gidecek.

Iraklı bakan, Amerikan askerlerini Irak dışına götürecek uçakların şimdiden hazırlandığını belirtti.

Esper’ın Bağdat ziyareti, Türkiye ve Rusya’nın dün Suriye’nin hemen hemen tüm kuzeydoğu sınırını kapsayan bir anlaşmaya varmasının hemen ertesine denk geldi. Anlaşmaya göre, Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerini aniden çekme kararı aldığı bu bölgede Türk ve Rus askerleri devriye gezecek.

Esper, Irak’a geçecek askerlerin iki misyonunun olacağını belirtirken, bunları IŞİD militanlarının yeniden ortaya çıkması tehlikesine karşı Irak’a yardım etmek, diğerini de IŞİD’le mücadeleyi gözetlemek ve icra etmek olarak sıralamıştı.

ABD iki ülke arasındaki bir anlaşma uyarınca halen Irak’ta 5 bin asker bulunduruyor. Washington 2011’de Irak’taki tüm askerlerini çekmişti ancak IŞİD’in 2014 yılında bölgede önemli miktarda toprak ele geçirmesinden sonra Amerikan askerleri tekrar gönderildi. Ancak ülkedeki siyasi hassasiyetler nedeniyle Irak’ta bulunan Amerikan güçlerinin sayısı düşük seviyede tutuldu.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!
Çavuşoğlu: ‘ABD ve Rusya Harekatın Meşruiyetini Kabul Etti’Çavuşoğlu: ‘ABD ve Rusya Harekatın Meşruiyetini Kabul Etti’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Suriye ordusu Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracak

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Resulayn’da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Resulayn’da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Rus askeri polisi Ayn el Arab'a girdi

Rus askeri polisi Ayn el Arab'a girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.