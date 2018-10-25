Suriye'den getirilen Japon gazeteci ülkesine döndü

İSTANBUL (AA) - Kaçak yollarla gittiği Suriye'den Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, İstanbul'dan uçakla Japonya'ya hareket etti.

Türkiye'ye iki gün önce getirilen Jumpei, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

VIP Salonu'nda Japonya Büyükelçiliği görevlileriyle uçuş saatini bekleyen Jumpei, İstanbul'daki programlarını tamamlayarak Ankara'ya dönmek üzere havalimanına gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile karşılaştı. Bakan Varank, Japon gazeteciyle yakından ilgilendi. Jumpei ise kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını iletti.

Jumpei Yasuda daha sonra Tokyo uçağına binerek ülkesine gitti.

