Suriye'den kaçan Filistinli mülteciler Gazze'de de zor şartlar altında yaşıyor

Suriye'de 7 yılı aşkındır devam eden iç savaştan kaçarak abluka altındaki Gazze'ye gelen Filistinli mülteciler, burada zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan kaçarak Gazze'ye gelen yaklaşık 360 Filistinli mültecinin, Suriye pasaportu veya Suriye'de Filistinli mültecilere verilen kimlik ya da Mısır tarafından Gazze halkına verilen Mısır seyahat belgesi bulunuyor. Ancak bu Filistinli ailelerin yarısından fazlası bölgedeki hayat şartları nedeniyle ya Suriye'ye geri dönmek zorunda kaldı ya da başka ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) da içinde bulunduğu mali kriz ve bölgenin kritik durumu nedeniyle haziran ayından bu yana herhangi bir yardım almadan yaşayan Filistinli mülteciler, abluka altındaki bölgede zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Bu çerçevede Bağımsız İnsan Hakları Komitesi "Suriye'den Gazze'ye gelen mülteciler" konulu bir buluşma düzenledi. Komitenin Soruşturma ve Şikayet Bölümü Koordinatörü Bekr Turkman, yaptığı açıklamada, Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan kaçarak Gazze'ye gelen ailelerin bir çoğunun bölgedeki zor yaşam şartlarından kaçarak ya Suriye'ye geri döndüğünü ya da başka ülkelere sığındığını söyledi.