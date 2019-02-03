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Suriye’den Rastgele Açılan Ateşte Karkamış’ta 2 Kişi Yaralandı

03.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Suriye'de silahlı grupların rastgele açtıkları ateş sonucu Türkiye'de 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Suriye'de silahlı grupların rastgele açtıkları ateş sonucu Türkiye'de 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle çok sayıda silah sıkıldı. Mermilerden ikisi Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki 1'i çocuk 2 kişiye isabet etti.

Olayda yaralanan 55 yaşındaki Şıh Mehmet Özpolat ve 5 yaşındaki Dilek Özberk çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Düğünlerde sıkılan silahların mermileri Karkamış'a düşüyor

Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar, Cerablus bölgesinde bu şekilde silah seslerini sürekli duyduklarını ve zaman zaman bu şekilde yaralanmaların yaşandığını ileri sürüyor. Yaralanan kişilerin ise Cerablus'taki bir düğünde sıkılan silahlardan gelen mermiler sonucu yaralandığı iddia ediliyor.

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