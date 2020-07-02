Suriye'den rekor miktarda Captagon ele geçirildi

Bunun dünyada şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.İtalyan polisi Napoli'nin güneyindeki Salerno limanında 14 tonluk sentetik uyarıcı amfetamin maddesi ele geçirdi. Napoli mali polisinden yapılan açıklamada dünyada şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktardaki amfetaminin Suriye kaynaklı olduğu ve kaçakçılığın arkasında IŞİD'in bulunduğunun düşünüldüğü bildirildi.

84 milyon Captagon hapı şeklindeki amfetaminin konteynerler içindeki endüstriyel malların içine gizlendiği ve 1 milyar euro değerinde olduğu bildirildi. İtalyan polisi, uyuşturucunun IŞİD tarafından terör finansmanı için Avrupa pazarlarına sürülmesinin hedeflendiğini tahmin ediyor.

"Suriye en büyük üretici haline geldi"

Açıklamada, "IŞİD'in terör eylemlerini büyük ölçüde Suriye yapımı uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla finanse ettiğini biliyoruz. Suriye son birkaç yıldır dünyanın en büyük amfetamin üreticisi haline gelmiştir" denildi.

Uyuşturucunun Salerno limanına ulaşan ve endüstriyel kullanımlık büyük silindir kağıt ruloları ile sanayi makineleri taşıyan şüpheli üç konteyner içinde bulunduğu ve tüm Avrupa pazarını dolduracak miktarda olduğu bildirildi.