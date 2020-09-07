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Suriye'den Rusya'ya ''Yatırım Yapın'' Çağrısı

07.09.2020 19:29 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin Amerika'nın getirdiği yeni yaptırımlarla başa çıkabilmesini sağlamak için Rusya'yla iş ilişkilerinin kapsamını genişletmek istediğini söyledi

Suriye'den Rusya'ya ''Yatırım Yapın'' Çağrısı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin Amerika'nın getirdiği yeni yaptırımlarla başa çıkabilmesini sağlamak için Rusya'yla iş ilişkilerinin kapsamını genişletmek istediğini söyledi.

Esat, bu açıklamaları, Şam'da Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmeden sonra yaptı.

Rusya Dışişleri Lavrov ise düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etmek için uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Yuri Borisov da Rusya'nın Suriye'ye enerji santrallarını tamir etmesi için yardımcı olduğunu, ancak petrol kuyularının hükümet kontrolu dışındaki alanlarda yer alması nedeniyle petrol üretiminin başlayamadığını kaydetti.

Suriye ve Rusya, ticari bağları iki taraflı olarak güçlendirmeyi planladıklarını, enerji ve madencilikle ilgili projelerin değerlendirileceğini bildirdi.

Suriye devlet medyasına göre Esat, ”Suriye hükümeti, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve Suriye'deki Rus yatırımlarının başarılı olmasının sağlanması için Rus müttefiklerimizle işbirliği yapma azmindedir” şeklinde konuştu.

Moskova'nın Suriye'nin Amerikan yaptırımlarının etkilerini bertaraf etmesine yardımcı olmak istediğini belirten Borisov, iki ülke arasındaki ekonomik bağların kapsamını genişletmek için Temmuz ayında öneriler sunduklarını, Şam'a bir sonraki ziyaretini gerçekleştireceği Aralık ayında anlaşmanın imzalanmasını beklediğini söyledi.

Suriye, umutlarını, bir numaralı yabancı müttefiği olan Rusya'ya bağlamış durumda. Batılı diplomatlarsa Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının Moskova'nın önemli bir bölgesel etki unsuru olmasını ve Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki donanma üssüne daha çok tutunmasını garantilediği görüşünde.

Batılı bir diplomat, bu konuda, ”Rusya, Esat için işin gidişatını değiştirdi. Moskova, Esat'ı sıkıştırmak için şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi bir konumda” ifadelerini kullandı.

Esat, iç savaş sırasında kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri almış olsa da Suriye ekonomisi, büyük bir kriz geçiriyor. Para biriminin değerinin yüzde 80'ini kaybettiği Suriye'de halkın çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor.

Öte yandan Rusya, Sezar (Caesar) Yasası adı altında Haziran ayından itibaren yürürlüğe giren Amerikan yaptırımlarını eleştiriyor.

Washington, Suriye hükümeti ve kurumlarıyla iş yapan yabancı firmaları cezalandıran yaptırımların Esat hükümetinin gelir kaynaklarını kesmek ve Suriye'deki anlaşmazlıkları sona erdirmek için Esat'ı Birleşmiş Milletler liderliğindeki müzakerelere geri dönmeye zorlamak olduğunu kaydediyor.

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