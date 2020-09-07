Suriye'den Rusya'ya ''Yatırım Yapın'' Çağrısı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin Amerika'nın getirdiği yeni yaptırımlarla başa çıkabilmesini sağlamak için Rusya'yla iş ilişkilerinin kapsamını genişletmek istediğini söyledi.

Esat, bu açıklamaları, Şam'da Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmeden sonra yaptı.

Rusya Dışişleri Lavrov ise düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etmek için uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Yuri Borisov da Rusya'nın Suriye'ye enerji santrallarını tamir etmesi için yardımcı olduğunu, ancak petrol kuyularının hükümet kontrolu dışındaki alanlarda yer alması nedeniyle petrol üretiminin başlayamadığını kaydetti.

Suriye ve Rusya, ticari bağları iki taraflı olarak güçlendirmeyi planladıklarını, enerji ve madencilikle ilgili projelerin değerlendirileceğini bildirdi.

Suriye devlet medyasına göre Esat, ”Suriye hükümeti, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve Suriye'deki Rus yatırımlarının başarılı olmasının sağlanması için Rus müttefiklerimizle işbirliği yapma azmindedir” şeklinde konuştu.