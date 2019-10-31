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Suriye'den SDG'ye çağrı: Ordumuza katılın

31.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Suriye Savunma Bakanlığı, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Suriye ordusuna katılma çağrısı yaptı.

Suriye'den SDG'ye çağrı: Ordumuza katılın

Suriye Savunma Bakanlığı, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Suriye ordusuna katılma çağrısı yaptı.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre bakanlığın açıklamasında "Suriye toprağını tehdit eden Türk saldırganlığına karşı" ortak direniş çağrısı yer aldı.

Bugün Suriye devlet ajansı Sana tarafından yayımlanan açıklamada bakanlık, orduya katılmak isteyenler için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, bugüne kadar zorunlu askerlikten kaçmış olanların ve yetkililer tarafından aranmakta olanların da bu düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtti.

Sana'nın aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı da SDG'nin kurduğu polis birimi olan Kürt İç Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına Suriye polisine katılma çağrısında bulundu.

Suriye Eğitim Bakanlığı da ülkenin kuzeydoğusunda yıllardır Suriye hükümetine bağlı okullarda eğitim alamayan öğrencileri eğitim sistemine dahil etmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için Suriye ordusunu davet eden Suriye Demokratik Güçleri'nin, ilerleyen süreçte Suriye ordusuna 5. kolordu olarak katılabileceği belirtiliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise YPG mensuplarının Suriye ordusuna katılma olasılığı hakkında "Biz Sayın Putin'e bir hatırlatma yaptık; sizin dediğinizin değişik bir versiyonuydu. Dedik ki 'Bunlar icabında rejimin elbiselerini giymek suretiyle arazide kalırsa ne olur?' 'Müsaade etmeyiz' dedi" diye konuşmuştu.

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