HABER

Suriye'den Suruç'a geçen PKK/PYD'li terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Ayn el-Arab kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçen, terör örgütü PKK/PYD mensubu silahlı terörist yakalandı.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE'nin Ayn el-Arab kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçen, terör örgütü PKK/PYD mensubu silahlı terörist yakalandı.
Suriye'nin, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Ayn el-Arab şehrinden sınır komşusu Suruç'a yasa dışı yollardan geçiş yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Gece yarısı sınırı geçen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, PKK/PYD mensubu olduğu saptanan teröristin üzerinde piyade tüfeği ile 39 mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terörist, ifadesi alınmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Yağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef olduYağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef oldu
Diyarbakır’da çırçır fabrikasında yangınDiyarbakır’da çırçır fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.