Suriye'den taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn'dan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşinde bulunan terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi. Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı.
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