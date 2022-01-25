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Suriye’den Türkiye ve Batılı Ülkelerin Suçlamalarına Ret

25.01.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Batılı ülkeler, Suriye rejimini, muhalif güçlerin kontrolunda olan yerleri kuşatma altına alarak halkı “açlığa” mahkum etmekle suçladı. Suriye’den suçlamalara tepki geldi

Suriye’den Türkiye ve Batılı Ülkelerin Suçlamalarına Ret

Türkiye ve Batılı ülkeler, Suriye rejimini, muhalif güçlerin kontrolunda olan yerleri kuşatma altına alarak halkı “açlığa” mahkum etmekle suçladı. Suriye’den suçlamalara tepki geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin Cenevre’de bugün çevirimiçi düzenlenen oturumunda, Suriye rejimine, yasadışı tutuklamaların ve kayıpların sonlandırılması ve halka insani yardım ulaştırılmasının önüne geçilmemesi çağrısı yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Beşar Caferi, İnsan Hakları Konseyi’nin Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) raporunda yer alan suçlamaları reddetti. Caferi, “Fransa, İngiltere, ABD, Türkiye ve İsrail benim ülkemin bazı bölgelerini işgal eden ülkeler ve bunu yaparak uluslararası hukuku ihlal ediyorlar” dedi.

Suriye rejiminin, bir taraftan “sistematik terörle” mücadele ederken, bir taraftan da Suriye’ye gönderilen insani yardımın dağıtım ve kullanımını sağlama çabasında olduğunu savunan Caferi, “Fırat bölgesindeki altyapıyı yok etmede usta olanlar Amerikalılar; tüm petrol ve doğalgaz altyapısını yok ediyorlar” diye konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde hazırlanan EPİ raporlarının sonuçları, 24 Ocak

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