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Suriye'den Türkiye'ye geçen 1 terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında 1 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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