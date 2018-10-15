Suriye'den Türkiye'ye geçen 1 terörist yakalandı

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında 1 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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