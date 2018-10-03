Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, Lübnan televizyonu El Mayadin'e verdiği röportajda, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFP'nin haberine göre, Suriyeli bakan Muallim, Türkiye ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli" olduğunu söyledi. Ancak Muallim, bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin öncelikle Suriye'deki askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti.

Muallim röportajda Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül'de Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasına da değindi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Muallim'in Lübnan kanalına "Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Çünkü İdlib'deki tüm teröristlerin isimlerini biliyorlar ve bunların hepsi Türk istihbaratının talimatlarına tabi" dediğini aktardı.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın Şam ile Moskova'nın konuya ilişkin koordineli çalışmasının ardından imzalandığını hatırlatan Muallim, bu mutabakatın "İdlib'in özgürleştirilmesi yönünde atılan bir adım olmasını ümit ettiklerini" belirtti.

Son tarih 15 Ekim