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"Suriye'den Türkiye'ye Saldırılarda ABD ve Rusya'nın Sorumluluğu Var"

13.10.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye’ye yönelik yapılan saldırılarda, ABD ve Rusya’nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye’ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye’ye yapılan havan saldırsı ve ABD’nin saldırıyı kınamasıyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye’ye yönelik yapılan saldırılarda, ABD ve Rusya’nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye’ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu “PKK/YPG terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde saldırılarını arttırdığını görüyoruz. Daha önce hastaneye bile saldırdılar çocukları bebekleri öldürdüler. Zaten PKK/YPG çocuk katili damgası yemiş bir terör örgütüdür. Bizim askerimize ve polisimize de saldırdılar. Terör örgütü Suriye’nin bu bölgesinden bizim topraklarımıza roketler, havan topları vs araçlarla saldırıyorlar. Son zamanlarda bu tür saldırılar da görmeye başladık. PKK ve YPG terör örgütlerinin Türkiye’ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 km. Biz özellikle Fırat Kalkanı harekatını başlattıktan sonra özellikle Kuzeydoğu Suriye bölgesindeki harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya’yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 km güneye çıkartacaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki PKK’lıları da buradan temizleyecekti, uzaklaştıracaktı. Bunlar, maalesef bu sözler tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda yani bu bölgede sivillere yapılan saldırılarda da bize yapılan saldırılarda da Rusya’nın ve ABD’nin sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre bu teröristler burada olduğuna ve saldırılarını arttırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da söylediği bu. Biz de gerekeni yapacağız. Bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız“ dedi.

“ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor”

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den dün Gaziantep’in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısını kınamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, ABD’nin kınama açıklamasının göstermelik olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı “Şimdi ABD açıklama yapıyor ‘Müttefikimize Suriye’den gelen saldırıları kınıyoruz’ diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere? Kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun. Sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. O nedenle biz bunlar da sözünde durmuyor, kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Burada aslında PKK/YPG’ye yönelik yapacağımız her hamle tıpkı DAEŞ’e yönelik yaptığımız gibi Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğü için de önemli” ifadelerini kullandı.

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