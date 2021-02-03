"Suriye'den Türkiye'ye Yasadışı Yollarla Getirilenler"

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) bugün yayınladığı raporuna göre, Türk yetkilileri ile Suriye rejimine muhalif Suriye Milli Ordusu yetkilileri en az 63 Suriye vatandaşını Suriye sınırları içinde gözaltına alarak yargılamak üzere Türkiye’ye nakletti.

Raporu hazırlayan uzmanlar, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.

On sayfayı aşkın raporda, Kürt ve Arap oldukları ileri sürülen bu kişilerin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütüne üyelik ve kasten öldürme” de dahil, müebbet hapis cezasını da gerektirebilecek çeşitli suçlardan yargılandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin davalarıyla ilgili yaklaşık 4 bin 700 sayfalık resmi belgelerin hak savunucuları tarafından incelendiği ve bu kişilerin 2019 yılında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda gözaltına alındığı da raporda yer verilen ayrıntılar arasında.

HRW Ortadoğu Direktörü Yardımcısı Michael Page, konuyla ilgili olarak, “Türkiye yetkilileri, işgalci bir güç olarak, kuzeydoğu Suriye'de işgal kuralları uyarınca keyfi gözaltı ve kişileri kendi topraklarına nakletme yasağı da dahil olmak üzere halkların haklarına saygı göstermekle yükümlüdür” dedi.