"Suriye'den Türkiye'ye Yasadışı Yollarla Getirilenler"

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) bugün yayınladığı raporuna göre, Türk yetkilileri ile Suriye rejimine muhalif Suriye Milli Ordusu yetkilileri en az 63 Suriye vatandaşını Suriye sınırları içinde gözaltına alarak yargılamak üzere Türkiye’ye nakletti.
Raporu hazırlayan uzmanlar, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
On sayfayı aşkın raporda, Kürt ve Arap oldukları ileri sürülen bu kişilerin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütüne üyelik ve kasten öldürme” de dahil, müebbet hapis cezasını da gerektirebilecek çeşitli suçlardan yargılandığı belirtildi.
Söz konusu kişilerin davalarıyla ilgili yaklaşık 4 bin 700 sayfalık resmi belgelerin hak savunucuları tarafından incelendiği ve bu kişilerin 2019 yılında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda gözaltına alındığı da raporda yer verilen ayrıntılar arasında.
HRW Ortadoğu Direktörü Yardımcısı Michael Page, konuyla ilgili olarak, “Türkiye yetkilileri, işgalci bir güç olarak, kuzeydoğu Suriye'de işgal kuralları uyarınca keyfi gözaltı ve kişileri kendi topraklarına nakletme yasağı da dahil olmak üzere halkların haklarına saygı göstermekle yükümlüdür” dedi.
Page raporda yer verilen açıklamalarında ayrıca, “Suriyeliler’i gözaltına alarak Suriye'de gerçekleştiği iddia edilen faaliyetlerle ilgili kuşkulu ve belirsiz suçlamalardan yargılanmak üzere onları Türkiye'ye götürerek yükümlülüklerini ihlal ediyorlar” ifadesini kullandı.
Suriye’den Türkiye’ye yargılanmak üzere getirilen Suriyeliler’in çoğunluğunun Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı, Kürt silahlı grup YPG’ye üye olmak ya da destek vermekle suçlandığı belirtiliyor. Raporda ayrıca, bu kişilerin sayısının 200’e kadar ulaşmış olabileceğine vurgu yapıldı ve “Hükümet yanlısı Türk haber kaynaklarında kısa süre önce Türkiye’ye nakledilen Suriye vatandaşlarından bahsedildiğine göre, bu uygulama hala devam ediyor” denildi.
İncelenen resmi belgelerde, Suriye’de gözaltına alınıp Türkiye’ye getirilenlerin milis olduğunu kanıtlayan yeterli delil olmadığı ileri sürüldü. HRW uzmanları ayrıca gözaltına alınanların ailelerinin ifadelerine bakıldığında, bu kişiler arasında Suriye’de PYD’de idari görevde olanların da bulunduğuna dikkat çekti.
Gözaltına alınanların kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen raporda, hem Türk yetkililere hem de Suriye Milli Ordusu’na uluslararası insan hakları yasalarına uyma çağrısı yapıldı. “Uluslararası hukuk keyfi tutuklamayı yasaklıyor ve yetkilileri tüm gözaltı ve tutuklamaları kayıt altına almakla, gözaltındaki kişilerle ilgili bilgi taleplerine karşılık vermekle yükümlü tutuyor” denildi.
Kurumun Ortadoğu Direktörü Yardımcısı Page, “Bu Suriyeliler kötüye kullanılan yargılamalar için yasadışı olarak Türkiye'ye transfer edilmekle kalmadılar, aynı zamanda olağanüstü derecede acımasız şekilde mahkemeler bu kişilere Türkiye'de mümkün olan en yüksek cezayı, şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasını verdi" dedi.
Gözaltına alınanların “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı transferi” ve yargılanmalarıyla ilgili sürecin ayrıntılı bir şekilde incelendiği raporun sonunda yer verilen “Öneriler” bölümünde, “Türkiye makamları, Suriye vatandaşlarını işgal altındaki bölgeden nakletmeyi, onları Türkiye'de tutuklamayı ve yargılamayı durdurmalıdır. Türkiye makamları, gözetimlerindeki mahpusların tamamının Türkiye'de olsun olmasın aileleriyle iletişim kurmalarına ve ailelerini durumları hakkında bilgilendirmelerine derhal izin vermelidir. Gözaltına alınıp Türkiye'ye nakledilen tüm Suriyeliler derhal Suriye'deki işgal altındaki topraklara geri gönderilmelidir” ifadeleri kullanıldı.