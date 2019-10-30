Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu. S

aldırıda yaralanan ve Mardin'deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

(DHA)

