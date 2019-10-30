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Suriye'den yapılan saldırılarda yaralanan Şivan Çetin, 19 gün sonra şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:34 | Son Güncelleme

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır'da şehit oldu. Nusaybin'deki saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit oldu. S

aldırıda yaralanan ve Mardin'deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

(DHA)

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Nusaybin Son dakika acı haber

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur inşallah bu gencin hakkı kim sebeb se bu davalara Allah hakkını bin katı alır o acı nasıl ailesi tatmışsa onlarada versin aynı acıyı Amin
Mekânın cennet olsun...Allah Dünyada ki tüm kötü niyetli insanları kahretsin perişan etsin..
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