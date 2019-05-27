Suriyeli 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde suriye uyruklu Meyade Sabbağ, emzirmek için uyandırdığı 10 Nihel Sabbağ'ın nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrölde nefe almadığı belirlenen bebek kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Savcılık soruşturma başlattı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontröldebebeğin nedef almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, dokların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlatı. bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

