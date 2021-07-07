Dehşet! 18 yaşındaki Suriyeli genç kız 'namus' adı altında vahşice katledildi

Suriye'de sevgilisiyle kaçmaya çalışan ve kuzeniyle evlenmeyi reddeden genç bir kız, terk edilmiş bir eve sürüklenerek aşiret tarafından sözde 'namus cinayeti' ile vuruldu.

İnternette dolaşan bir videoda 18 yaşındaki Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo olarak tanımlanan genç kadının, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Haseke kentinin eteklerindeki ıssız bir köyde vurulduğu gösteriliyor.

3 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel medyada yer alan habere göre, Eida sevgilisiyle kaçmaya çalıştı ama ailesi ve aşiret onu önce takip etti daha sonra silah taşıyan üç kişilik bir grup tarafından sürüklendi. Terk edilmiş bir evin içine götürülen genç kıza burada 3 el ateş eden kişiler genç kadının cesedinin videosunu da çekerek üzerine battaniye örttüler.

Suriye haber sitesi Alarabiya da, Haseke şehrinden Eida'nın terk edilmiş bir eve götürüldüğünü babası ve erkek kardeşiyle birlikte El Sharabin aşiretinden diğer erkekler tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

'UTANÇTAN' KURTULDUKLARINI VİDEO İLE DUYURDULAR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 'namus cinayetinin' ardından Eida'nın ailesi, 'inançlarına göre ayıpları temizlediklerini' duyurmak için videoyu sosyal medyada yayınladı.

GÜNLERCE AÇ BIRAKILDI

Yerel medyada yer alan bir habere göre ise Eida ailesi tarafından öldürülmeden önce günlerce aç bırakıldı ve dövüldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu insanlık dışı uygulamaya karşı tepki gösterirken, bölgede hakim olan yönetimin bu vahşeti soruşturmasını ve faillerin cezalandırılmasını istedi.



