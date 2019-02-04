Suriyeli 2 bin 360 aileye yardım

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kenti kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardımını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı görevlilerinden Ali İmran Durman, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalıştıklarını ifade ederek, Yardım olarak yaptığımız gıda paketlerinde 6 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda malzemeleri bulunuyor dedi.
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