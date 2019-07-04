Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin davada firma sahibine tahliye

Ankara Siteler'de, 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 5 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer İnal ile tutuksuz sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mustafa Demirci, duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından sanık ve avukatlarının savunmalarına geçildi.

Sanık Ömer İnal, internet üzerinden mobilya satışı yapan bir şirketin sahibi olduğunu, mobilyaların Siteler'de anlaştığı firmalarca fason üretildiğini söyledi.

Yangın çıkan binada kiracı olduğunu bildiren İnal, binanın giriş katını kendisinin, diğer katların ise firması için fason üretim yapan sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk tarafından kira karşılığında kullandığını öne sürdü.

Adı geçen sanıkların her birinin kendi namına çalıştığını, bunlar arasında patron-işçi ilişkisi bulunmadığını savunan İnal, yangının Altınkaynak ve Potuk tarafından kullanılan birinci katta başladığını, yaşamını yitiren işçilerin ise sanıklardan Bekir Kanıgür'e ait üçüncü kattaki iş yerinde çalıştıklarını bildirdi.