Suriyeli Abir "Seyit onbaşı" kolyesini hiç çıkarmıyor

Suriye’de evlerine düşen bombadan dolayı babalarını kaybeden ve 6 yıl önce Türkiye’ye gelen ikiz kızların Barış Pınarı Harekatı şehidine gösterdiği duyarlı davranış görenleri duygulandırdı. Barış Pınarı Harekatındaki ilk şehidi Ahmet Topçu’yu ağabey gibi sevdiklerini söyleyen ikizlerden Abir Alakil, onu unutmamak için boynuna "Seyit onbaşı" figürlü kolye taktığını söyledi.

Suriye’de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle Türkiye’ye resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin mülteci geldi. Bunlardan biri de Halep’ten hayatlarını sürdürürken atılan bombanın evlerine düşmesi sonucu babalarını kaybeden ikiz kız kardeşler Hande ve Abir Alakil (12) oldu. İkiz kız kardeşleri anne ve diğer kardeşleriyle birlikte babalarını kaybettikten sonra 6 yıl önce Adana’ya geldi. İkiz kız kardeşler Türkçeyi öğrenip burada okula da başladı.

Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan kız kardeşler Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte de Mehmetçiğe destek verdi. İkizler ağabeyleri gibi sevdikleri Ahmet Topçu’nun Barış Pınarı Harekatında şehit olmasına da çok üzüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ikizlerin okuduğu okulun öğrencilerini Mersin’in Tarsus ilçesine geziye götürdü. İkizlerden Abir Alakil şehit Topçu’yu unutmamak için Kurtuluş Savaşının simgelerinden olan "Seyit Onbaşı"yı temsil eden ve önünde "Çanakkale geçilmez" arkasında "Şehitler ölmez" yazılı bir kolye alıp taktı.

Şimdi Abir Alakil o kolyeyi boynundan hiç çıkarmıyor. Kız kardeşler harekatın devam ettiği günlerde de toplum destekli polislik şube müdürlüğünden askerlere mektup yazmak istediklerini onlara ulaştırmalarını talep etti. Daha sonrada mektupları yazıp polis teslim ettiler.

Hande Alakil, "Ben Suriye’nin Halep ilinden geldim. Sizi çok seviyoruz dünya sizin gibi yiğitleri bekliyor Allah’a emanet olun. Sizin gibi cesur olmaya çalışıyorlar ama sizler gibi cesaretleri yok" dedi.

Abir Alakil ise, "6 yıldır burada yaşıyorum. Orada savaş vardı babamı kaybettim. Babamın üzerine bomba düştü iki parçaya ayrıldı. Mehmetçiklerimize mektup yazdım çünkü onlar bizim güvenli bir şekilde yaşamamız için savaşıyorlar. Biz onlara borçluyuz ve onlara moral vermek için yazdım. Mektubumda, düşmanlar bilsinler ki Türk askeri her zaman güçlüdür hiç kimseye boyun eğmez biz bilgimizle ve kalemimizle savaşırız silahla değil yazdım" diye konuştu.

Alakil şöyle devam etti:

"Boynumdaki kolye Türk askerlerini anlatıyor önünde Çanakkale geçilmez arkasında ise ’Şehitler Ölmez’ yazıyor. Ahmet Topçu diye askerimiz vardı şehit oldu. Ben onu abim gibi biliyordum şehit olunca bu kolyeyi hatıra olarak taktım."

