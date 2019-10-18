HABER

Suriyeli Abir "Seyit onbaşı" kolyesini hiç çıkarmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Suriye’de evlerine düşen bombadan dolayı babalarını kaybeden ve 6 yıl önce Türkiye’ye gelen ikiz kızların Barış Pınarı Harekatı şehidine gösterdiği duyarlı davranış görenleri duygulandırdı.

Suriye’de evlerine düşen bombadan dolayı babalarını kaybeden ve 6 yıl önce Türkiye’ye gelen ikiz kızların Barış Pınarı Harekatı şehidine gösterdiği duyarlı davranış görenleri duygulandırdı. Barış Pınarı Harekatındaki ilk şehidi Ahmet Topçu’yu ağabey gibi sevdiklerini söyleyen ikizlerden Abir Alakil, onu unutmamak için boynuna "Seyit onbaşı" figürlü kolye taktığını söyledi.
Suriye’de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle Türkiye’ye resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin mülteci geldi. Bunlardan biri de Halep’ten hayatlarını sürdürürken atılan bombanın evlerine düşmesi sonucu babalarını kaybeden ikiz kız kardeşler Hande ve Abir Alakil (12) oldu. İkiz kız kardeşleri anne ve diğer kardeşleriyle birlikte babalarını kaybettikten sonra 6 yıl önce Adana’ya geldi. İkiz kız kardeşler Türkçeyi öğrenip burada okula da başladı.
Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan kız kardeşler Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte de Mehmetçiğe destek verdi. İkizler ağabeyleri gibi sevdikleri Ahmet Topçu’nun Barış Pınarı Harekatında şehit olmasına da çok üzüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ikizlerin okuduğu okulun öğrencilerini Mersin’in Tarsus ilçesine geziye götürdü. İkizlerden Abir Alakil şehit Topçu’yu unutmamak için Kurtuluş Savaşının simgelerinden olan "Seyit Onbaşı"yı temsil eden ve önünde "Çanakkale geçilmez" arkasında "Şehitler ölmez" yazılı bir kolye alıp taktı.
Şimdi Abir Alakil o kolyeyi boynundan hiç çıkarmıyor. Kız kardeşler harekatın devam ettiği günlerde de toplum destekli polislik şube müdürlüğünden askerlere mektup yazmak istediklerini onlara ulaştırmalarını talep etti. Daha sonrada mektupları yazıp polis teslim ettiler.
Hande Alakil, "Ben Suriye’nin Halep ilinden geldim. Sizi çok seviyoruz dünya sizin gibi yiğitleri bekliyor Allah’a emanet olun. Sizin gibi cesur olmaya çalışıyorlar ama sizler gibi cesaretleri yok" dedi.
Abir Alakil ise, "6 yıldır burada yaşıyorum. Orada savaş vardı babamı kaybettim. Babamın üzerine bomba düştü iki parçaya ayrıldı. Mehmetçiklerimize mektup yazdım çünkü onlar bizim güvenli bir şekilde yaşamamız için savaşıyorlar. Biz onlara borçluyuz ve onlara moral vermek için yazdım. Mektubumda, düşmanlar bilsinler ki Türk askeri her zaman güçlüdür hiç kimseye boyun eğmez biz bilgimizle ve kalemimizle savaşırız silahla değil yazdım" diye konuştu.
Alakil şöyle devam etti:
"Boynumdaki kolye Türk askerlerini anlatıyor önünde Çanakkale geçilmez arkasında ise ’Şehitler Ölmez’ yazıyor. Ahmet Topçu diye askerimiz vardı şehit oldu. Ben onu abim gibi biliyordum şehit olunca bu kolyeyi hatıra olarak taktım."

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Liselilerin 'İstiklal Marşı' klibi tıklanma rekoru kırdıLiselilerin 'İstiklal Marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı
Gecelerini gündüzlerine kattılar felçli yavru kediyi yürütmeyi başardılarGecelerini gündüzlerine kattılar felçli yavru kediyi yürütmeyi başardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul’da parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen isimler belli oldu

Tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

Marmaray seferlerinde aksama!

Marmaray seferlerinde aksama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.