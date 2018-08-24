HABER

Suriyeli Ahmet'in kopan parmakları yerine dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir markette, kıyma makinesine sağ kolunu kaptıran Suriye uyruklu Ahmet El Hamut'un (11), kapan parmakları yerine dikildi.

Suriyeli Ahmet'in kopan parmakları yerine dikildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir markette, kıyma makinesine sağ kolunu kaptıran Suriye uyruklu Ahmet El Hamut'un (11), kapan parmakları yerine dikildi.
​Olay, çarşamba günü Kurtuluş Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinesinde çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Küçük çocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk kolunda makine ile Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle Hamut'un kolu sıkıştığı makineden çıkarıldı. Bileğinin altında zedelenme olan, bazı parmakları kopan Hamut, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Hamut'un kopan parmakları yerine dikildi. Tedavisi süren Hamut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan market sahibi Y.I., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hamut'un ailesinin de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

​FOTOĞRAFLI

Suriyeli Ahmet'in kopan parmakları yerine dikildiSuriyeli Ahmet'in kopan parmakları yerine dikildi

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandıŞile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı
Marmaris plajları tıklım tıklımMarmaris plajları tıklım tıklım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.