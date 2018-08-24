Suriyeli Ahmet'in kopan parmakları yerine dikildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir markette, kıyma makinesine sağ kolunu kaptıran Suriye uyruklu Ahmet El Hamut'un (11), kapan parmakları yerine dikildi.
Olay, çarşamba günü Kurtuluş Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinesinde çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Küçük çocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk kolunda makine ile Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle Hamut'un kolu sıkıştığı makineden çıkarıldı. Bileğinin altında zedelenme olan, bazı parmakları kopan Hamut, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Hamut'un kopan parmakları yerine dikildi. Tedavisi süren Hamut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan market sahibi Y.I., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hamut'un ailesinin de şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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