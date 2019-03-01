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Suriyeli aile kaldıkları evde güne alevlerle uyandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Denizli’de sabaha karşı Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

Denizli’de sabaha karşı Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının ilk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, evde eşyalarla birlikte yaklaşık 80 bin TL’lik maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2382 Sokak’ta Suriyeli Sühayb Cüneydi’nin 5 kişilik ailesi ile kiracı olarak kaldığı tek katlı evin oturma odası olarak kullanılan bölümünün tavanından dumanlar çıktığını gören ev sakinleri durumu acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Ekipler vakit kaybetmeden alevlerin yükseldiği yangına müdahale ederken, yangın yaklaşık yarım saatte söndürülebildi. Yangın sonrası içeride bulunan eşyalarla birlikte yaklaşık 80 bin TL civarında maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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