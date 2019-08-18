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Suriyeli aile, yolda bulduğu bin euroyu sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

KONYA'da, Suriyeli aile yolda yürürken park halindeki aracın yanında buldukları bin euroyu, sosyal medya üzerinden sahibini bulup, teslim etti.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Suriyeli aile yolda yürürken park halindeki aracın yanında buldukları bin euroyu, sosyal medya üzerinden sahibini bulup, teslim etti. Parayı sahibine vermekten başka bir şey düşünmediklerini belirten Hikmet Kalu (20), "Annem, kayınvalidem ve ablam bayramdan iki gün önce parayı bulmuş. Beni aradılar ve bende sosyal medya üzerinden Suriyeliler ile irtibata geçtim. Para sahipleri de sosyal medya üzerinden para kaybettiklerini söylemişler. Bir araya geldik ve paralarını teslim ettim" dedi. Olay, Kurban Bayramı'ndan iki gün önce merkez Selçuklu ilçesi Kültüpark civarında meydana geldi. Eşiyle birlikte bayram alışverişine çıkan Sedat Ekici (29), aracından inerken cebindeki bin euroyu yere düşürdü. Alışverişten dönen Ekici, cebinde paranın olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarına bakan Ekici, üç kadının parayı bulduğunu, aracın yanında bir süre bekledikten sonra ayrıldıklarını gördü. Ekici, daha sonra polis merkezine giderek müracaatcı oldu. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNİ ARADILAR Parayı bulan Suriyeli üç kadın Hikmet Kalu'yu arayıp para bulduklarını söyledi. Hemen eve gelen Kalu, sosyal medya üzerinden Konya'daki Suriyelilerin oluşturduğu gruplara mesaj bırakıp para bulduğunu söyledi. Sedat Ekici de bu gruba üyeleri aracılığıyla mesaj bıraktı. Sosyal medya üzerinden birbirlerini bulan ikili bir araya geldi. Hikmet Kalu, parayı Ekici'ye teslim etti. TEK İSTEĞİM SAHİBİNİ BULMAKTI Parayı bulduktan sonra tek istediklerinin sahibine bulup teslim etmek olduğunu ifade eden Hikmet Kalu, "Bayramdan iki gün önce Annem, kayınvalidem ve ablam bir aracın yanında para bulduklarını söyledi. Bende sosyal medya üzerinden Suriyeli hesaplarına para buldum diye not bıraktım. Onlarda Suriyeliler üzerinden para kaybettiklerini belirtip not bırakmış. Bir araya geldik ve iki gün önce paralarını teslim ettim. Ben haram yiyemem. Tek amacımız parayı sahibine teslim etmekti" dedi. BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ Sedat Ekici ise, "Helal para olunca, para geri gelir diye ümit ediyordum. Az para değil bin euro. Suriyelilerle ilgili kötü bir algı oluştu. Suriyeli bir vatandaşın parayı bulup bize teslim etmesi bizi çok sevindirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beklenmedik bir hareket ama onlar doğru olanı yaptılar" diye konuştu. Sedat Ekici içinden geldiğini belirterek paranın 100 eurosunu aileye verdi.

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