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Suriyeli ailelere sıcak yemek yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Beşir Derneğince, Suriye'deki çadırlarda kalan 17 bin kişiye günlük sıcak yemek yardımı yapılıyor

HATAY (AA) - Beşir Derneği tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hazırlanan sıcak yemekler Suriye'deki çadırlarda kalan 17 bin kişiye ulaştırılıyor.

Derneğin, Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde yer alan mobil aşevinde 35 gönüllü tarafından hazırlanan sıcak yemekler, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilip buradaki ailelere dağıtılıyor.

Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük 17 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının bereketini Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerle yaşamak için yola çıktıklarını anlatan Bayram, günlük olarak hazırlanan iki çeşit yemeğin Suriye içindeki çadırlarda yaşayanlara ulaştırıldığını belirtti.

Dağıtımların dernek görevlilerince yapıldığını vurgulayan Bayram, ''Ramazan ayının gelmesiyle bölgede yardım çalışmalarımıza hız verdik. İnsanların kendi çadırlarında iftar yapmaları için günlük sıcak yemekleri kendilerine ulaştırmaya gayret ediyoruz.'' dedi.

Bayram, Kilis ve Cerablus'taki aşevlerinde hazırlanan sıcak yemeklerin de Suriye'ye gönderildiğini sözlerine ekledi.

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