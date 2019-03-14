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Suriyeli ailenin çadırda zor yaşamı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak, geldikleri Türkiye'de Şanlıurfa'ya yerleşen, 11 kişilik aile, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev kiralayamadıkları için boş arazide kurdukları 5 metrekarelik çadırda yaşıyor.  Suriye uyruklu Said el Ahmet, 5 yıl önce, 9 çocuğu ve eşi ile beraber ülkesindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye geldi.

Suriyeli ailenin çadırda zor yaşamı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE'deki iç savaştan kaçarak, geldikleri Türkiye'de Şanlıurfa'ya yerleşen, 11 kişilik aile, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev kiralayamadıkları için boş arazide kurdukları 5 metrekarelik çadırda yaşıyor.
Suriye uyruklu Said el Ahmet, 5 yıl önce, 9 çocuğu ve eşi ile beraber ülkesindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye geldi. Suriye'ye sınır olan Şanlıurfa'ya yerleşen aile, yaşamını burada sürdürmeye başladı. Ülkesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olan ve ağır işlerde çalışamayan Suriyeli Said el Ahmet, Şanlıurfa'da iş bulamadı. Daha önce inşaatta bekçilik yapan el Ahmet, yapı tamamlanınca işten ayrılmak zorunda kaldı. Ekonomik yetersizlik nedeniyle ev kiralayamadıkları için Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, boş arazide kurdukları çadırda yaşamaya çalışan ailenin oğlu Atallah el Ahmet (13), inşaatta çalışarak, kazandığı günlük 15- 20 lira ile geçimi sağlamaya çalışıyor. En büyüğü 18 yaşında, en küçüğü ise 9 aylık olan 9 çocuğu bulunduğunu anlatan Said el Ahmet, "5 metrekare çadırda yaşıyoruz. Soğuk havalarda çevreden topladığımız çalı çırpılarla sobayı yakarak, ısınıyoruz. Hastalığım nedeniyle çalışamıyorum. Çocuklarımız küçük, hava soğuk. Yardım bekliyoruz" dedi.

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Suriyeli ailenin çadırda zor yaşamıSuriyeli ailenin çadırda zor yaşamıSuriyeli ailenin çadırda zor yaşamıSuriyeli ailenin çadırda zor yaşamı

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