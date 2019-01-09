HABER

Suriyeli ailenin yaşadığı toprak ev çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Suriyeli ailenin yaşadığı toprak evin damı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Suriyeli ailenin yaşadığı toprak ev çöktü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Suriyeli ailenin yaşadığı toprak evin damı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Olay, dün akşam İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir haftadır aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Suriye uyruklu Abdul Elinisa 'nın eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı tek katlı evin damı çöktü. Paniğe içerisinde evi terk eden aile bireyleri, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Suriyeli aileye komşuları sahip çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri de çöken evde inceleme yaparak, yıkılma ihtimaline karşın önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli ailenin yaşadığı toprak ev çöktüSuriyeli ailenin yaşadığı toprak ev çöktüSuriyeli ailenin yaşadığı toprak ev çöktüSuriyeli ailenin yaşadığı toprak ev çöktü

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
İzmir'de 3 kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandıİzmir'de 3 kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı
Van'da takibe alınan araçta kaçak sigara çıktıVan'da takibe alınan araçta kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.