HABER

Suriyeli aktivist ve kızını öldüren sanığın cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Ahmet Bereket'e yerel mahkemece verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sağın cezasını onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı Üsküdar'daki evlerinde öldürdüğü gerekçesiyle Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince, hapis cezasına çarptırılan Ahmet Bereket'in davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Ceza dairesinin, dosya üzerinden verdiği kararda, yerel mahkemenin biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 müebbet hapis cezası kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde bir isabetsizlik görülmediği ifade edilen kararda, bu nedenle sanık avukatınca delillerin yeterli olmadığı, eksik inceleme yapıldığı, sanık lehine hükümlerin uygulanmadığı gibi gerekçelerle yapılan istinaf başvurusunun yerinde görülmediği vurgulandı.

Kararda, sanık avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği kaydedildi.

Ceza dairesinin bu kararıyla sanık Ahmet Bereket'in hapis cezası onandı.

Dava dosyası, incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildi.

- Olayın geçmişi

Üsküdar'da annesi Suriyeli aktivist Orouba Barakat (60) ile yaşayan Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül 2017'de çilingir yardımıyla girdikleri Üsküdar'daki evde, anne Oruba Barakat ile Halla Barakat'ın cansız bedenlerini battaniyeye sarılı halde bulmuştu.

Yapılan incelemede, anne ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olay yeri çevresi ve toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden belirlenen şüpheli Ahmet Bereket, Bursa'da düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Bereket'in anne ve kızını öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Mart 2018'de verdiği kararında sanık Bereket'i, Orouba Barakat'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Halla Barakat'ı "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Sultangazi'de eczane soygunuSultangazi'de eczane soygunu
Denizli'den İstanbul'a iş bulma umudu adliyede bittiDenizli'den İstanbul'a iş bulma umudu adliyede bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava halla barakat istinaf Ouruba Barakat suriyeli aktivist

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Bolu'da bir eve giren polis gözlerine inanamadı! 5 milyon TL...

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Antalya'da tam fırtına bekleniyor)

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.