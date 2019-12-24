Suriyeli Aktivistlerden Türk Gözlem Noktası Kuşatıldı İddiası

Suriyeli aktivistlere göre hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında El Kaide militanlarının elindeki önemli köylerden birine düzenlediği saldırı sırasında bir okula roket isabet etti. İddiaya göre olayda sekiz sivil hayatını kaybetti.
Associated Press (AP) haber ajansına konuşan aktivistler hükümet güçlerinin Türkiye’ye ait bir gözlem noktasını da kuşattıklarını ancak saldırı düzenlemediklerini bildirdi.
Suriye güvenlik güçleri İdlib vilayetine yönelik haftalardır süren ve çok sayıda kişinin göç etmesine neden olan bombardımanın ardından geçen hafta ülkenin kuzeybatısına geniş kapsamlı bir operasyon düzenlemişti. Muhalif aktivistler İdlib’in güneyindeki en az 40 köyün hükümet güçlerinin kontroluna girdiğini aktardı.
Birleşmiş Milletler’e (BM) göre bu ayın başından itibaren bombardımanın yoğunlaşması nedeniyle 60 bin kadar kişi bölgeden kaçarak güneye gitti. Binlerce kişiyse son günlerde daha da kuzeye ilerleyerek Türkiye sınırına dayandı.
Aktivistler Salı günü Jobas köyündeki okulda meydana geldiği iddia edilen roket saldırısından Beşar Esat’ın Suriye’deki savaşta en büyük müttefiği olan Rusya’yı sorumlu tutuyor.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre ölen sekiz kişiden beşi çocuk biriyse kadındı.
Gözlemevi’ne göre okul ülkenin diğer bölgelerindeki şiddet olaylarından kaçan siviller tarafından sığınak olarak kullanılıyordu.
Suriye hükümetine bağlı birlikler başkent Şam ve Suriye’nin en büyük kenti Halep’i birbirine bağlayan otoyoldaki Maaret El Numan kasabasına doğru ilerleyerek muhalifleri buralardan çıkartıyor. Esat güçleri 2012’den beri muhaliflerin elindeki bu stratejik otoyolun kontrolunu yeniden ele geçirmeye çalışıyor.
Gözlemevi yetkilileri, hükümet güçlerinin Maaret El Numan kasabasına 4 kilometre mesafede olduğunu ve doğudan ilerleyerek Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasının çevresini sardığını bildirdi.
Türkiye Rusya’yla vardığı mutabakat sonucu Suriye’nin kuzey batısında 12 gözlem noktası kurdu. Surman yakınındaki gözlem noktası bu yıl Türkiye’nin Esat’a bağlı güçler tarafından kuşatılan ikinci gözlem noktası.
3 milyon kadar sivile ev sahipliği yapan İdlib vilayetinde El Kaide bağlantılı militanlar yoğunlukta. BM, Türkiye sınırında olası bir insani kriz karşısında uyarıyor.
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