Suriyeli Aktivistlerden Türk Gözlem Noktası Kuşatıldı İddiası

Suriyeli aktivistlere göre hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında El Kaide militanlarının elindeki önemli köylerden birine düzenlediği saldırı sırasında bir okula roket isabet etti. İddiaya göre olayda sekiz sivil hayatını kaybetti.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan aktivistler hükümet güçlerinin Türkiye’ye ait bir gözlem noktasını da kuşattıklarını ancak saldırı düzenlemediklerini bildirdi.

Suriye güvenlik güçleri İdlib vilayetine yönelik haftalardır süren ve çok sayıda kişinin göç etmesine neden olan bombardımanın ardından geçen hafta ülkenin kuzeybatısına geniş kapsamlı bir operasyon düzenlemişti. Muhalif aktivistler İdlib’in güneyindeki en az 40 köyün hükümet güçlerinin kontroluna girdiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre bu ayın başından itibaren bombardımanın yoğunlaşması nedeniyle 60 bin kadar kişi bölgeden kaçarak güneye gitti. Binlerce kişiyse son günlerde daha da kuzeye ilerleyerek Türkiye sınırına dayandı.

Aktivistler Salı günü Jobas köyündeki okulda meydana geldiği iddia edilen roket saldırısından Beşar Esat’ın Suriye’deki savaşta en büyük müttefiği olan Rusya’yı sorumlu tutuyor.