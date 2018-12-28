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Suriyeli anne doğuma alınınca 4 çocuğuna hastane personeli baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, doğum sancıları başlayınca hastaneye yatırılan, Suriye uyruklu Helat Ebu Tıhne'nin en büyüğü 4 yaşında olan 4 çocuğunun bakımını acil serviste sağlık personeli üstlendi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, doğum sancıları başlayınca hastaneye yatırılan, Suriye uyruklu Helat Ebu Tıhne'nin en büyüğü 4 yaşında olan 4 çocuğunun bakımını acil serviste sağlık personeli üstlendi. Aynı gün kazada yaralanan ve tedavileri ayakta yapılan 3 kardeş de gece acil serviste misafir edildi.

Yozgat'ta yaşayan ve eşi cezaevinde bulunan Suriyeli Helat Ebu Tıhne, dün doğum sancıları başlayınca 1, 2, 3 ve 4 yaşlarındaki oğullarıyla Şehir Hastanesi'ne gitti. Tıhne, doğum servisine yatırıldı. Kadının, bırakacak yakını olmadığı için hastaneye getirdiği çocukları Muhammed Ali, Muhammed Selim, Muhammed Kasım ve Muhammed Sani ise bu sırada acil serviste kaldı. Hastane çalışanları, hemşire odasına yerleştirdikleri çocukların bakımını üstlendi. Sağlık çalışanları, çocukların altlarını değiştirip, karınlarını doyurarak, bakımlarını yaptı. 4 çocuk, gece geç saatlerde Göç İdaresi Müdürlüğü'nce geçici olarak hastaneden teslim alındı.

Helat Ebu Tıhne ise sabaha karşı 5'inci erkek bebeğini dünyaya getirdi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu olduktan sonra diğer çocuklarla birlikte eve gönderileceği belirtildi.

KAZA YAPAN AİLENİN 3 ÇOCUĞU ACİL SERVİSTE MİSAFİR EDİLDİ

Öte yandan dün Sivas'tan Ankara'ya giderken, Yozgat'ın Sorgun ilçesi yakınlarında geçirdikleri kazada anne ve babalarıyla birlikte hafif yaralanan 3 kardeş de Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve babaları farklı hastanede tedaviye alınan 3 kardeş, ayakta tedavi edilirken, yanlarında gelen dedeleri, daha sonra hastaneden ayrıldı. 3 kardeş, yakınları olmadığı için acil serviste misafir edildi. Sağlık personelinin ihtiyaçlarını giderdiği 3 kardeş, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine geçici olarak teslim edildi. 3 kardeşin, anne ve babalarının tedavileri tamamlanıncaya kadar burada kalacağı belirtildi.

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