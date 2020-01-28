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Suriyeli anne ile kızının cinayetinde ikinci kez tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bursa’da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşı Khaled Jarad (21) ile birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan Suriyeli Ali Hattab’ın (28) yargılandığı davada cinayeti yetkililere bildirmediği ve suça ortaklı yaptığı iddia edilen sanık ikinci kez tahliye edildi.Korkunç olay, geçen nisan ayında Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşı Khaled Jarad (21) ile birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan Suriyeli Ali Hattab’ın (28) yargılandığı davada cinayeti yetkililere bildirmediği ve suça ortaklı yaptığı iddia edilen sanık ikinci kez tahliye edildi.
Korkunç olay, geçen nisan ayında Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. Mahalle sâkinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Şahitlerin ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail’in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerden Khaled Jarad, olay yerine yakın bir bölgede, Suriye’ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana’da yakalandı. Üzerinden eşi Hayat Meşail’e ait 12 bin 400 TL ile 5 bin TL değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmasının ardından Jarad, 13 Kasım 2019’da ki duruşmada tahliye edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının itirazı üzerine bir buçuk ay sonra tekrar tutuklanmıştı.
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Hattab (28) ve Khaled Jarad’ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanıkların avukatları da katıldı. Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail’i öldürdüğü iddia edilen Ali Hattab önceki savunmalarını tekrarlayarak kimseyi öldürmediğini, arkadaşı Khaled Jarad ise cinayetlerle ilgisinin olmadığını savundu.
Khaled Jadar ek savunmasında, "Polisler geldiğinde evdeydim. Ancak cesetleri görmedim. Alkol ve uyuşturucu aldığım için korkup kaçtım." diyerek yaşananlardan haberi olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, Khaled Jarad’ın yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Ali Hattab’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

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