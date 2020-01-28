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Suriyeli anne-kız cinayetinde sanıkların yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Suç vasfının değişme ihtimaline karşı önce tahliye edilen, ardından tekrar tutuklanan sanık Khaled Jarad, ikinci kez tahliye oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu kadın ile kızının el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin davada, cinayeti yetkililere bildirmediği ve suça ortaklık yaptığı iddia edilen sanık ikinci kez tahliye edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Hattab (28) ve Khaled Jarad'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Öldürülenlerden Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab önceki savunmalarını tekrarlayarak kimseyi öldürmediğini, arkadaşı Khaled Jarad ise cinayetlerle ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Jarad ek savunmasında, polisler geldiğinde evde bulunduğunu ancak cesetleri görmediğini, alkol ve uyuşturucu aldığı için korkup kaçtığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Khaled Jarad'ın, suç vasfının değişme ihtimali üzerine yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Ali Hattab'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da 9 Nisan'da, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, Suriye uyruklu Hayat Meşail (29) yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş halde bulunmuştu.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedini bulmuş, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.

Eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış, katil zanlısının, yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenmişti. Hattab'ın arkadaşı Jarad ise ona cinayetlerde yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmış, suç vasfının değişme ihtimaline karşı 13 Kasım 2019'daki duruşmada tahliye edilmişti. Jarad, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının itirazı üzerine tahliyeden bir buçuk ay sonra üst mahkeme olan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet Suriyeli

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