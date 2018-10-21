Suriyeli anne- oğul 7 yıldır kayıp

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE'deki iç savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bakkal alışverişine giden Samra Ahmed (27) ile oğlu Murat Ahmed'den (12), 7 yıldan bu yana haber alınamıyor. Suriyeli Fatma Ahmed, 10 kişilik ailesiyle 2011 yılında iç savaş başlayınca Halep'e bağlı Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Reyhanlı'da o dönem tarım işçiliği yaparak, geçimini sağlayan aileden Samra Ahmed, oğlu Murat Ahmed ile alışveriş yapmak için bakkala gitti. Eve dönmeyen kızı ve torununun yolunu 7 yıldan bu yana gözleyen annesi Fatma Ahmed, onları çok özlediğini söyledi. Ülkedeki iç savaş nedeniyle kaçarak, Reyhanlı'ya geldiklerini ve kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşamaya başladıklarını anlatan Fatma Ahmed, "Her türlü yokluk ve sıkıntıya rağmen ailece Reyhanlı'da yaşıyorduk. Kızım Samra oğlu Murat'la alışveriş yapmak için bakkala gitti. Aradan saatler geçti gelmedi, aramaya başladık. O günden buyana 7 yıl geçti, hala ortada yok. Öldü mü, yaşıyor mu, yoksa evlendi mi; bilmiyoruz. Tek arzumuz, yanımıza gelsin veya arasın. Kendisinden başkaca bir isteğimiz yoktur. Hem kızımı ve hem de torunumu çok özledim. Ben bir anne olarak özlediğim gibi kardeşleri de çok özlediler" dedi. İmed Ahmed (18) ise ablasına kavuşmak istediğini belirterek, "7 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye geldik. 3 ay sonra bakkala gitti ve geri dönmedi. Yaşıyor mu, ölü mü; bilmiyoruz. Bize bir haber versin, yaşıyorsa bize yaşadığını bildirsin. Hepimiz kendilerini çok özledik, annem de zaten hasta çok merak ediyor" diye konuştu. Ahmed ailesinin fertleri, anne- oğul ilk kaybolduğunda gerekli başvuruları yaptıklarını, Türkiye'nin birçok kentinde aradıklarını; ancak izlerine rastlayamadıklarını dile getirdi.

