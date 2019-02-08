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Suriyeli anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sobadan sızan gazdan zehirlenen Suriyeli anne ve 5 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Suriyeli anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da, sobadan sızan gazdan zehirlenen Suriyeli anne ve 5 çocuğu hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli anne 5 çocuğu ile yaşadığı evde sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür attı. Bir süre sonra kendisi ve çocuklarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkan anne, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından aileyi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi.
Acil serviste tedaviye alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Suriyeli anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendiSuriyeli anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

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