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Suriyeli anne ve bebeği yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Buca ilçesinde evde çıkan yangında Suriyeli anne ve bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriyeli anne ve bebeği hayatını kaybetti, komşuların yardımıyla kurtarılan baba ile 2 çocuğu yaralandı.

Buca ilçesinde 686/47 Sokak'ta Suriyeli ailenin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, içeride birbirine sarılı bulunan anne Aliya Saleh (20) ile 1,5 yaşındaki kızı Nazha'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ailenin diğer çocukları Ahmet (2,5) ve Fadi (9) ile dışarıda motosikletini tamir ederken yangın çıkan eve giren baba Muhammed Selim Halil (32) yaralandı.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ailenin komşusu Murat Turan, AA muhabirine, yangını görerek aileyi kurtarmak için içeriye girdiğini, alevlerin arasında gördüğü 2,5 ve 9 yaşındaki çocukları alarak çıktığını söyledi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının ilk belirlemelere göre elektrik sobasının patlamasından kaynaklandığı tespit edildi.

Hayatını kaybeden anne ve bebeği, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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