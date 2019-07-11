DEAŞ'ın yayın organı olarak bilinen Amak'ın logosunun yer aldığı Eylül 2016 tarihli bir videoya atıfta bulunan Raco, görüntüdeki kişilerle Suudi Bakanın görüştüğü SDG safındaki sözde Arap temsilcilerin aynı kişiler olduğunu söyledi.

Raco, "Suudi Bakanın Suriye'de SDG işgalindeki bölgede görüştüğü sözde Arap temsilciler, eski DEAŞ yöneticileridir. O kişiler Arapları temsil etmiyor. Bu kişiler daha önce DEAŞ içerisinde yer aldılar. Şimdi ise SDG saflarındalar." iddiasında bulundu.

Suriye’deki tüm aşiretler adına konuştuğunu vurgulayan Raco, Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan'ın terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye son iki yıldır yaptığı ziyaretlere değindi.

ADHAM KAKO/MUHAMMED MİSTO - Suriye'nin en büyük aşiretlerinden Şueytat'ın lideri Rafi Raco, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesmesi ve bölgenin kaderinin yerel nüfusa bırakılması gerektiğini söyledi.

Raco, görüntüleri işaret ederek şöyle devam etti:

"DEAŞ'ın videosundaki kişi Nasır Trami, Bakanla görüşen kişidir. Eskiden DEAŞ saflarındaki bu gibi kişiler şimdi ise SDG yöneticileridir. Bu kişiler bir dönem Ebubekir Bağdadi ile yan yanayken şimdi ise SDG saflarındalar."

Rafi Raco, "Suudi Arabistan (Suriye'de) terörü besliyor. Suudiler, Suriye halkına ve Türkiye’ye karşı, söz konusu bu kişileri DEAŞ içerisinde yerleştirdi. Şimdi de onları SDG saflarına soktu." savında bulundu.

Şueytat aşiretinden Nasır Trami, Bıkkara kabilesinden Hakim Beşir, Bukamil aşiretinden Ahmet es Samir, Bekir aşiretinden Ebu Naim Kessar ve Amhet Hamit Hıbeyl, Akidat aşiretinden Cemil Mahmut Haval ve Cemil Raşit ile Keran aşiretinden Hammud Menedi'nin Suudi Bakanla YPG/PKK işgalindeki bölgede görüştüğünü belirten Raco, şunları ileri sürdü:

"Suudi Bakan Sabhan, SDG'ye karşı ayaklanan halkı sakinleştirmek için terör örgütüne, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türkiye'ye karşı destek olmaları için görüştüğü kişilerden biri olan Reşit'e 300 bin dolar, Beşir'e 250 bin dolar, Trami'ye 150 bin dolar, Samir'e 150 bin dolar verdi."