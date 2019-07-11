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Suriyeli aşiret liderinden "Suudi Arabistan ve BAE bölgemizden elini çeksin" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Suriye'nin en büyük aşiretlerinden Şueytat'ın lideri Rafi Raco: - "Fırat'ın doğusunu (YPG/PKK) SDG, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri teslim almış durumda. Batısı ise mezhepsel gruplar, rejim ve Rusya’nın elinde. SDG, çaldığı petrolü nehrin diğer kıyısındaki rejime satıyor" - "Suudi Bakanın (Tamer El Sabhan) Suriye'de SDG işgalindeki bölgede görüştüğü sözde Arap temsilciler, eski DEAŞ yöneticileridir. O kişiler Arapları temsil etmiyor" - "Haziran ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyet gelmişti. Bunlar bazı zayıf kişileri parayla satın aldılar" - "Suudi Arabistan ve BAE artık bizim aşiret bölgelerimizden ellerini çeksin" - "Türkiye'nin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Kandil'den gelip ülkemizi işgal edenlere karşı savaşıyoruz"

ADHAM KAKO/MUHAMMED MİSTO - Suriye'nin en büyük aşiretlerinden Şueytat'ın lideri Rafi Raco, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesmesi ve bölgenin kaderinin yerel nüfusa bırakılması gerektiğini söyledi.

Raco, Suriye'de Arap aşiretlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerdeki son durumla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’deki tüm aşiretler adına konuştuğunu vurgulayan Raco, Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan'ın terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye son iki yıldır yaptığı ziyaretlere değindi.

Raco, "Suudi Bakanın Suriye'de SDG işgalindeki bölgede görüştüğü sözde Arap temsilciler, eski DEAŞ yöneticileridir. O kişiler Arapları temsil etmiyor. Bu kişiler daha önce DEAŞ içerisinde yer aldılar. Şimdi ise SDG saflarındalar." iddiasında bulundu.

DEAŞ'ın yayın organı olarak bilinen Amak'ın logosunun yer aldığı Eylül 2016 tarihli bir videoya atıfta bulunan Raco, görüntüdeki kişilerle Suudi Bakanın görüştüğü SDG safındaki sözde Arap temsilcilerin aynı kişiler olduğunu söyledi.

Raco, görüntüleri işaret ederek şöyle devam etti:

"DEAŞ'ın videosundaki kişi Nasır Trami, Bakanla görüşen kişidir. Eskiden DEAŞ saflarındaki bu gibi kişiler şimdi ise SDG yöneticileridir. Bu kişiler bir dönem Ebubekir Bağdadi ile yan yanayken şimdi ise SDG saflarındalar."

Rafi Raco, "Suudi Arabistan (Suriye'de) terörü besliyor. Suudiler, Suriye halkına ve Türkiye’ye karşı, söz konusu bu kişileri DEAŞ içerisinde yerleştirdi. Şimdi de onları SDG saflarına soktu." savında bulundu.

Şueytat aşiretinden Nasır Trami, Bıkkara kabilesinden Hakim Beşir, Bukamil aşiretinden Ahmet es Samir, Bekir aşiretinden Ebu Naim Kessar ve Amhet Hamit Hıbeyl, Akidat aşiretinden Cemil Mahmut Haval ve Cemil Raşit ile Keran aşiretinden Hammud Menedi'nin Suudi Bakanla YPG/PKK işgalindeki bölgede görüştüğünü belirten Raco, şunları ileri sürdü:

"Suudi Bakan Sabhan, SDG'ye karşı ayaklanan halkı sakinleştirmek için terör örgütüne, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türkiye'ye karşı destek olmaları için görüştüğü kişilerden biri olan Reşit'e 300 bin dolar, Beşir'e 250 bin dolar, Trami'ye 150 bin dolar, Samir'e 150 bin dolar verdi."

Suudi Bakanın Deyrizor'da YPG/PKK'ya karşı son dönemde başlatılan halk ayaklanmasını bastırmak için bölgeye geldiğini öne süren Raco, "Haziran ayında da BAE'den heyet gelmişti. Bunlar bazı zayıf kişileri parayla satın aldılar. Bakan görüşmesinde, Araplardan Türkiye'ye karşı SDG ve PKK'nın yanında olmalarını istedi. Onları parasıyla satın aldı ancak Suriye halkı bu kirli anlaşmayı kabul etmedi." şeklinde konuştu.

- Türkiye'ye mesaj

Raco, Suudi Bakanın ziyaretinin ABD himayesi altında gerçekleştiğini savunarak, bölge halkının ÖSO'yu desteklediğini, aşiretlerin rejim, Rusya, İran ve YPG/PKK'ya karşı savaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Raco, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve BAE artık bizim aşiret bölgelerimizden ellerini çeksin. Türkiye'nin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Kandil'den gelip ülkemizi işgal edenlere karşı savaşıyoruz. Ayrıca PKK'ya karşı yanımızda savaşan Kürt, Hristiyan, Süryani ve toplumun her kesimden aşiret var."

"Türk halkından ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Fırat’ın doğusundaki Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde askeri üsler kurmalarını istediklerini" ifade eden Raco, bu konuyu görüşmek için "Suriye'nin her kesiminden temsilciyi Ankara'ya gönderebileceklerini" dile getirdi.

- YPG/PKK'nın ihlalleri

Raco, terör örgütü YPG/PKK'nın hak ihlallerine de değinerek, "Terör örgütü, petrolü çalıyor, mahsulleri yakıyor, gençleri öldürüyor, aşiretler arası fitne çıkarıp kan döküyor." dedi.

YPG/PKK'nın bölge halkını aç bırakarak boyun eğdirmeye çalıştığını söyleyen Raco, "Fırat'ın doğusunu SDG, Suudi Arabistan ve BAE teslim almış durumda. Batısı ise mezhepsel gruplar, rejim ve Rusya’nın elinde. SDG, çaldığı petrolü nehrin diğer kıyısındaki rejime satıyor. Halkı aç bırakmak için de ayrıca mahsullerini yakıyor." değerlendirmesini yaptı.

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Suriye YPG/PKK

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