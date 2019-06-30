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Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Şabana mezrasında bir araya gelen Suriyeli aşiret liderleri, PKK/PYD terör örgütünün Fırat’ın doğusunda yaptığı zulüm ve baskınlara tepki gösterdi.Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisine bağlı yaklaşık 50 aşiret temsilcisi ve 500’e yakın davetli, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Şabana mezrasında bir araya geldi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Şabana mezrasında bir araya gelen Suriyeli aşiret liderleri, PKK/PYD terör örgütünün Fırat’ın doğusunda yaptığı zulüm ve baskınlara tepki gösterdi.
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisine bağlı yaklaşık 50 aşiret temsilcisi ve 500’e yakın davetli, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Şabana mezrasında bir araya geldi. Özellikle Fırat’ın doğusunda son dönemde PKK/PYD terör örgütü tarafından sivil halka ve aşiretlere yönelik artan keyfi tutuklamalar, PYD terör örgütü mensuplarının başta Haseki ve Deyrizor’da kendisine itaat etmeyen sivillere ve aşiretlere ait tarlaları ateşe vermesi, Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamir El Sabhan’ın Deyrizor ve Haseki’de yaptığı temaslarda aşiretleri para vaadiyle satın alma çabaları, Türkiye ve Katar ile bölge halkının iletişimi kesmesi karşılığı aşiretleri maddi olarak destekleyecekleri yönündeki açıklama ve Suriye’nin doğusunda sözde Kürdistan kurma çabalarına karşı çıkan Suriyeli aşiret liderleri, Şabana mezrasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında PKK/YPG terör örgütünün bölge üzerinde oluşturduğu baskılar ve oradaki insanların yaşadığı sıkıntılar ele alındı.

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD terör örgütüne tepki
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