Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısı

Hasan KIRMIZITAŞ-Mustafa KANLI/AZEZ (Suriye), (DHA) - SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri, bir süre önce kurdukları meclisin 35 kişiden oluşan başkanlık heyeti için seçim yaptı. Aşiret ve kabile reisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için çağrı yapıp, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini istedi.

Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerinin 400 temsilcisi, 2 ay önce Azez kentinde toplanarak, meclis oluşturdu. Meclisin 2 aydır yürüttüğü çalışmaların ardından bugün düzenlenen toplantıda 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin başkanlık heyeti seçimi yapıldı. Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturma hedefiyle oluşturulan meclisin başkanlığına, toplantı sonunda, Abu Necib Rami el Dos getirildi. Azez kentinin Succu bölgesinde düzenlenen ve Abu Necib Rami el Dos'un başkanlığını yaptığı 35 kişiden oluşan heyet, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Meclisin kuruluş ve amaçlarının anlatıldığı açık alanda yapılan toplantı, aniden bastıran yağmur nedeniyle kapalı alanda sürdürüldü.