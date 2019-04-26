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Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi’nden, Vali Doğan’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde bulunan aşiretlerin bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.Suriye’nin Azez kentinde yaklaşık 150 aşiretin tek çatıda altında bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi’nden, Vali Doğan’a ziyaret

Suriye’nin kuzeyinde bulunan aşiretlerin bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.
Suriye’nin Azez kentinde yaklaşık 150 aşiretin tek çatıda altında bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Suriye’nin savaş öncesi ve şuanki son durumu hakkında taraflar istişarede bulundu.
Heyet adına, Aşiretler ve Kabileler Meclis üyelerinden Muhammed Abbud Sultan, kabulünden dolayı Vali Rahmi Doğan’a teşekkür etti.
Heyetin, daha sonra sınır bölgesinde bulunan Suriye vatandaşlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi’nden, Vali Doğan’a ziyaret

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