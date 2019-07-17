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Suriyeli aşiretlerden Erbil'deki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi: - "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybetmesine neden olan alçak saldırıyı en sert ifadelerle kınıyoruz"

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişinin şehit olduğu silahlı saldırıyı kınadı.

Meclisin yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybetmesine neden olan alçak saldırıyı en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu saldırı Türkiye'nin birlik ve iradesine yöneliktir." denildi.

Açıklamada, Türk halkına ve saldırıda hayatını kaybeden görevlinin ailesine başsağlığı dilendi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Suriyeli Arap, Türkmen, Kürt ve Süryanilerden oluşan 150 aşiret, 21 Aralık 2018'de YPG/PKK işgaline karşı "Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi" çatısı altında birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil kınama Suriye Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi

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