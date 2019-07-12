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Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Malatya'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti üyeleri, Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi

Malatya'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti üyeleri, Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi

Abdulcevad Musa Elali, Abraz ve Suriye'de bulunan bazı aşiretler adına Beydağı Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkelerindeki savaş bitinceye kadar Türkiye'den başka güvenecekleri kimse olmadığını belirtti.

Yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Elali, şunları kaydetti:

"Türkiye ayrım yapmadan bizi ülkeye aldı. Türkiye'nin bu davranışını unutmayacağız, tarih bunu yazacaktır. Bizim başımıza bir sürü bela geldi. Esed bize çok zulmetti. Bu yüzden de halkımız oradan ayrıldı. Suriye'ye her yerden terörist getirmişler. Biz bu savaşta sadece Esed'le savaşmıyoruz, dışarıdan başka güçler de var. Sadece mazlum ve gariban olanlar Türkiye'ye geldi. Biz Türkiye'ye çok güvendik. İleride savaş bitince Türkiye'den başka kimseye güvenmeyiz. Biz YPG/PKK'yı istemiyoruz. Çünkü bizim topraklarımıza saldırdılar. Esed'i de istemiyoruz."

Elali, Suriyeli gençlere de çağrıda bulunarak, gençlerle beraber topraklarını koruyarak teröristleri bitirmek istediklerini söyledi.

Fırat'ın doğusunda Özgür Suriye Ordusu'nun yanı sıra sivillerin de topraklarını korumak için silahlandığını kaydeden Elali, "Biz oradan PKK'yı kovalayacağız. Türkiye bizi desteklerse önümüzde kimse duramaz. Biz Türkiye'den Suriye'de güvenli bir bölge istiyoruz. Güvenli bölge olursa biz teröristlerle rahat bir şekilde savaşabiliriz." dedi.

Toplantıya, aşiretin lideri Muhammed el Mişel de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Suriyeli

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