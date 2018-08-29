HABER

Suriyeli aşiretlerden Türk lirasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 18:16 | Son Güncelleme

Suriyeli 10 aşiret temsilcisi, Türk lirasına destek amaçlı Reyhanlı'da dolarlarını liraya çevirdi

HATAY (AA) - Suriye'de 10 aşiret temsilcisi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk lirasına destek için 500 bin doları bozdurdu.

Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesine gelen Suriyeli aşiret temsilcileri adına Emin Al Assani, 500 bin ABD doları Türk lirasına çevirdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptıkları ticaretlerinde bundan sonra Türk lirası kullanacaklarını ifade eden aşiret temsilcileri, ilerleyen günlerde de dolar bozdurmaya devam edeceklerini kaydettiler.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Rus donanması Akdeniz'e filo indirdiRus donanması Akdeniz'e filo indirdi
İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişmeİstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek Türk Lirası

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!

Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.