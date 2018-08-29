Suriyeli aşiretlerden Türk lirasına destek

HATAY (AA) - Suriye'de 10 aşiret temsilcisi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk lirasına destek için 500 bin doları bozdurdu.

Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesine gelen Suriyeli aşiret temsilcileri adına Emin Al Assani, 500 bin ABD doları Türk lirasına çevirdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptıkları ticaretlerinde bundan sonra Türk lirası kullanacaklarını ifade eden aşiret temsilcileri, ilerleyen günlerde de dolar bozdurmaya devam edeceklerini kaydettiler.

