HABER

Suriyeli aşiretlerden YPG/PKK tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Ahmet Ubeyd: - "Örgüt, kendisine itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt kendisine karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor" - "Fırat'ın doğusunda yaşayan bütün halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz"

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyesi yaklaşık 500 kişi, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümlerine tepki gösterdi.

Meclise bağlı 50 aşiretin temsilcisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümleri hakkında fikir alışverişinde bulunarak, bundan sonraki süreçte izleyecekleri politikalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Ahmet Ubeyd, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkelerindeki artan zulümlerine tüm katılımcılar olarak ortak tepki gösterdiklerini söyledi.

Özellikle terör örgütünün sivillere yönelik baskısını artırdığını vurgulayan Ubeyd, şöyle devam etti:

"Örgüt, kendisine itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt kendisine karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan bütün halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz."

Aşiret reislerinden Mudar Asar ise ülkesindeki sivil halkın para vaadiyle son dönemde kandırılmaya çalışıldığını savundu.

Parayla onurlarının satın alınamayacağını aktaran Asar, "Bölge halkının Türkiye ve Katar ile iletişimi kesmesi karşılığı aşiretlerin maddi olarak destekleneceği yönündeki girişimleri şiddetle kınıyoruz. Suriye'nin doğusunda sözde Kürdistan kurma çabalarının beyhude bir girişim olduğunun bilinmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aşiret reislerinden Abdulaziz Hammadi de Deyrizor bölgesinde ikamet eden aşiretler olarak toplantıya iştirak ettiklerini söyledi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgedeİzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Edirne'de Balkan Folklor Festivali Edirne'de Balkan Folklor Festivali 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK PYD Suriye Şanlıurfa tepki

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ankara'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı! Yürekler ağza geldi

Kapıkule'de 'gurtbetçi' yoğunluğu!

Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.