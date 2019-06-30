Suriyeli aşiretlerden YPG/PKK tepkisi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyesi yaklaşık 500 kişi, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümlerine tepki gösterdi.

Meclise bağlı 50 aşiretin temsilcisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümleri hakkında fikir alışverişinde bulunarak, bundan sonraki süreçte izleyecekleri politikalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Ahmet Ubeyd, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkelerindeki artan zulümlerine tüm katılımcılar olarak ortak tepki gösterdiklerini söyledi.

Özellikle terör örgütünün sivillere yönelik baskısını artırdığını vurgulayan Ubeyd, şöyle devam etti:

"Örgüt, kendisine itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt kendisine karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan bütün halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz."