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Suriyeli askeri muhaliflerden DEAŞ hücresine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Hama ilinin kırsalında tespit edilen terör örgütü DEAŞ hücresine yönelik operasyon düzenledi

İDLİB(AA) - Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kırsalında tespit edilen terör örgütü DEAŞ hücresine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Askeri muhalefetin çatı kuruluşu Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Hama ilinin kuzeybatı kırsalında düzenlediği operasyonda DEAŞ hücresine operasyon yaptı.

Ulusal özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik teşkilatlarının gözetleme ve takip çalışmaları sonucunda terör örgütü DEAŞ’ın bir hücresinin yakalandığını söyledi.

Mustafa, terör örgütü DEAŞ’e bağlı bir grubun Hama iline bağlı Gab ovasında yakalandığını belirterek, yakalanan teröristlerin dokuzdan fazla mayınlı saldırı düzenlediklerini itiraf ettiklerini aktardı.

Terör örgütü mensuplarının sorguya tabi tutulduğunu ifade eden Mustafa, "Gab Ovası'nda özellikle Nasır Ordusu'nun ve Ahrar Harekatı'nın araçlarının güzergahına daha önce patlayan veya imha edilen 8 farklı bölgede dokuzdan fazla mayın yerleştirdiklerini öğrendik." dedi.

Sözcü Mustafa, yerleştirilen mayın ve patlayıcı düzeneklerin Gab Ovası'na bağlı Bab Et Taka, Şeria, Madik kalesi, Kırkat ve Tuveyne köylerindeki askeri araçları ve sivilleri hedef aldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi

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