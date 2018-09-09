Suriyeli askeri muhaliflerden Esed rejimine misilleme

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalifler, Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının il genelinde düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak rejime ait askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi.
Esed rejiminin savaş uçaklarının İdlib ve Hama illerindeki hava saldırılarına misilleme olarak muhalifler tarafından rejimin denetimindeki askeri noktalara füze saldırısı düzenlendi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rejimin il genelinde yaşayan sivilleri hedef almasına karşılık olarak Hama ilindeki tanklar okulu üssüne Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirdik." ifadesi yer aldı.
Esed rejimi, ay başından bu yana il genelinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini ve iki hastaneyi vururken saldırılarda 29 sivil yaşamını yitirmiş, 58 sivil de yaralanmıştı.
ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu
Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'dan Trump'a darbe iddiası
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum