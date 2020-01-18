Suriyeli Ayşe'nin eşine sevdası çilesinden büyük

Bu süreçte tüm varlıklarını harcayan İbrahim el-Azrak ve eşi, yaklaşık 5 ay önce Konya'da yaşayan Suriyeli yakınlarının yanına sığındı.

Başına üç şarapnel parçası isabet eden Suriyeli İbrahim, işitme ve konuşma, sağ el ve ayağında güç kaybı yaşadı.

Eşinin yardımıyla güçlükle ayakta durabilen ve konuşamayan İbrahim el-Azrak'ın fizik tedavi başta olmak üzere acil sağlık hizmetine ihtiyacı bulunuyor.

- Sınırları aşan fedakarlık

Konya'ya uzanan hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Ayşe el-Helluş, eşiyle 5 yıl önce Halep'te evlendiğini söyledi.

İç savaşın binlerce sivilin canına mal olduğu Suriye'deki zorlu yaşam şartlarının kendilerinin de kaderini değiştirdiğini vurgulayan Helluş, henüz evliliğin ikinci ayında, hayatının kabusa döndüğünü aktardı.

Helluş, eşi İbrahim'in alışveriş için gittiği pazarda, şiddetli patlamanın ardından dumanların yükseldiğini vurgulayarak telaşla bombanın düştüğü yere koştuğunu ve eşi İbrahim'i kanlar içinde baygın yatarken gördüğünü anlattı.

- "Onun eskisi gibi olması için dua ediyorum"

Eşini çevredekilerin yardımıyla yakındaki hastaneye götürdüklerini belirten Helluş, şunları kaydetti:

"Daha sonra Hatay'da bir süre tedavi oldu. Yaklaşık 4,5 yıl Suriye'de kaldıktan sonra eşimin tedavisi için her şeyimizi sattık ve buraya geldik. Fizik tedavi olması için ilgili makamlara başvurdum. Son varlığımız, bileziğimi de harcadık. Eşim sadece ihtiyaçları için yardımımla yürüyebiliyor. Eşimin tedavisiyle eski günlerine dönmesini çok istiyorum. Onun eskisi gibi olması için dua ediyorum. Yürüsün ve konuşsun başka bir şey istemem."

Kerpiç yapılı müstakil evin bodrum katına yeni taşındıklarını ifade eden Helluş, eve yerleştikleri ilk geceyi komşularının verdiği battaniyeyle geçirdiklerini söyledi.

