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  4. Suriyeli Ayşe'nin eşine sevdası çilesinden büyük

Suriyeli Ayşe'nin eşine sevdası çilesinden büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Suriye'de rejimin pazar yerine bombalı saldırısında aldığı yaralarla konuşma kabiliyetini kaybeden, sağ el ve ayağındaki güç kaybı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 28 yaşındaki İbrahim el-Azrak, vefakar eşi Ayşe'nin fedakarlığıyla hayata tutunuyor - Konya'da yokluk içinde yaşayan ve birçok zorluğa direnen Suriyeli çift, taşındıkları iki odalı boş metruk evde ilk günü soğukta geçirdi

ABDULLAH DOĞAN - Ülkesindeki iç savaşta aldığı yaralardan ötürü yüzde 56 engelli hale gelen İbrahim el-Azrak, 5 yıllık eşi Ayşe'nin fedakarlığıyla zorluklara direniyor.

Suriye'nin Halep kentinde 2015 yılında hayatını Ayşe el-Helluş (20) ile birleştiren 28 yaşındaki İbrahim el-Azrak, evliliğinin henüz ikinci ayında gittiği pazar yerinin bombalanması sonucu yaralandı.

Başına üç şarapnel parçası isabet eden Suriyeli İbrahim, işitme ve konuşma, sağ el ve ayağında güç kaybı yaşadı.

Hatay'da 12 gün tedavi gören İbrahim el-Azrak, daha sonra eşiyle Hama'ya yerleşti. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çift, savaşın ortasında tedavinin mümkün olmadığını düşünerek, Türkiye'ye geldi.

Bu süreçte tüm varlıklarını harcayan İbrahim el-Azrak ve eşi, yaklaşık 5 ay önce Konya'da yaşayan Suriyeli yakınlarının yanına sığındı.

Daha sonra kentsel dönüşüm bölgesindeki kerpiç yapılı müstakil evin bodrum katına taşınan Suriyeli çift, taşındıkları ilk günü soğukta geçirdi.

Hayatı Paylaşanlar Derneği yöneticisi Sabri Büyükdemir'in sosyal medyadaki çağrısıyla yardımseverler Suriyeli çiftin ihtiyaçlarının bir kısmını karşıladı.

Eşinin yardımıyla güçlükle ayakta durabilen ve konuşamayan İbrahim el-Azrak'ın fizik tedavi başta olmak üzere acil sağlık hizmetine ihtiyacı bulunuyor.

- Sınırları aşan fedakarlık

Konya'ya uzanan hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Ayşe el-Helluş, eşiyle 5 yıl önce Halep'te evlendiğini söyledi.

İç savaşın binlerce sivilin canına mal olduğu Suriye'deki zorlu yaşam şartlarının kendilerinin de kaderini değiştirdiğini vurgulayan Helluş, henüz evliliğin ikinci ayında, hayatının kabusa döndüğünü aktardı.

Helluş, eşi İbrahim'in alışveriş için gittiği pazarda, şiddetli patlamanın ardından dumanların yükseldiğini vurgulayarak telaşla bombanın düştüğü yere koştuğunu ve eşi İbrahim'i kanlar içinde baygın yatarken gördüğünü anlattı.

- "Onun eskisi gibi olması için dua ediyorum"

Eşini çevredekilerin yardımıyla yakındaki hastaneye götürdüklerini belirten Helluş, şunları kaydetti:

"Daha sonra Hatay'da bir süre tedavi oldu. Yaklaşık 4,5 yıl Suriye'de kaldıktan sonra eşimin tedavisi için her şeyimizi sattık ve buraya geldik. Fizik tedavi olması için ilgili makamlara başvurdum. Son varlığımız, bileziğimi de harcadık. Eşim sadece ihtiyaçları için yardımımla yürüyebiliyor. Eşimin tedavisiyle eski günlerine dönmesini çok istiyorum. Onun eskisi gibi olması için dua ediyorum. Yürüsün ve konuşsun başka bir şey istemem."

Kerpiç yapılı müstakil evin bodrum katına yeni taşındıklarını ifade eden Helluş, eve yerleştikleri ilk geceyi komşularının verdiği battaniyeyle geçirdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe el-Helluş Halep Hama İbrahim el-Azrak Suriye

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