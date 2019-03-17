HABER

Suriyeli baba yangında 4 çocuğunu kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ankara'da, 4'ü çocuk 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında baba Amar Nerabi, mahsur kalan 4 çocuğunu, binaya dayanan merdivenden sarkıtarak kurtarmayı başardı.

Ankara'da, 4'ü çocuk 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında baba Amar Nerabi, mahsur kalan 4 çocuğunu, binaya dayanan merdivenden sarkıtarak kurtarmayı başardı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan baba, hastaneye kaldırıldı.
Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi 883 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki evde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evden 3 kişi kendi imkanları ile çıkmayı başarırken baba Amar Nerabi ve 4 çocuğu, mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalle sakinleri, binaya merdiven dayadı. Baba Nerabi de çocuklarını balkondan sarkıtarak, merdivene çıkan vatandaşların yardımıyla kurtardı. Kendisi de merdivenden inen ancak el ve ayaklarında yanıklar oluşan baba Amar Nerabi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

---------
- itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
- Çalışmalardan görüntü
- Sokaktan görüntü
- Yangının meydana geldiği evden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
Suriyeli veli ve öğrencilere ‘Çanakkale Destanı’nı anlattıSuriyeli veli ve öğrencilere ‘Çanakkale Destanı’nı anlattı
Başkentte ev yangınıBaşkentte ev yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara kulislerinde deprem etkisi yaratan 'FETÖ borsası' ile ilgili flaş gelişme

Ankara kulislerinde deprem etkisi yaratmıştı! Flaş gelişme

Başkentte ev yangını

Başkentte ev yangını

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar ve çığ tehlikesi)

Kritik uyarı geldi! 'Dikkatli olun'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

Dünyanın gözü orada! Türk heyet iniş yaptı

Adana sis altında!

O kente bir de böyle bakın

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.